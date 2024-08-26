SignaleKategorien
Andri Yanto

Kawel Group 1

Andri Yanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 184%
Exness-Real16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
286
Gewinntrades:
265 (92.65%)
Verlusttrades:
21 (7.34%)
Bester Trade:
154.70 USD
Schlechtester Trade:
-115.20 USD
Bruttoprofit:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Bruttoverlust:
-867.15 USD (231 893 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (1 349.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 349.55 USD (70)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
35.56%
Max deposit load:
63.40%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
21.48
Long-Positionen:
286 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
6.20
Mathematische Gewinnerwartung:
15.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-210.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.47%
Jahresprognose:
102.80%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
210.00 USD (3.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.66% (210.00 USD)
Kapital:
36.98% (1 616.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 143
XAGUSD 137
GBPAUD 4
BTCUSD 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 2.1K
GBPAUD 92
BTCUSD 14
EURNZD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.2M
XAGUSD 20K
GBPAUD 3.5K
BTCUSD 70K
EURNZD 290
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +154.70 USD
Schlechtester Trade: -115 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 70
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 349.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real21
0.00 × 4
Axi-US06-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.31 × 391
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real29
2.74 × 101
OctaFX-Real7
5.00 × 1
Exness-Real
5.83 × 6
Exness-Real33
11.20 × 50
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
14.17 × 24
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Keine Bewertungen
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
No swaps are charged
2025.11.07 16:50
No swaps are charged
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
