- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
286
Gewinntrades:
265 (92.65%)
Verlusttrades:
21 (7.34%)
Bester Trade:
154.70 USD
Schlechtester Trade:
-115.20 USD
Bruttoprofit:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Bruttoverlust:
-867.15 USD (231 893 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (1 349.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 349.55 USD (70)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
35.56%
Max deposit load:
63.40%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
21.48
Long-Positionen:
286 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
6.20
Mathematische Gewinnerwartung:
15.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-210.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.47%
Jahresprognose:
102.80%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
210.00 USD (3.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.66% (210.00 USD)
Kapital:
36.98% (1 616.94 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|137
|GBPAUD
|4
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|2.1K
|GBPAUD
|92
|BTCUSD
|14
|EURNZD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.2M
|XAGUSD
|20K
|GBPAUD
|3.5K
|BTCUSD
|70K
|EURNZD
|290
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +154.70 USD
Schlechtester Trade: -115 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 70
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 349.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.31 × 391
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real29
|2.74 × 101
|
OctaFX-Real7
|5.00 × 1
|
Exness-Real
|5.83 × 6
|
Exness-Real33
|11.20 × 50
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
