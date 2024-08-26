- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
211 (93.36%)
Loss Trade:
15 (6.64%)
Best Trade:
154.70 USD
Worst Trade:
-115.20 USD
Profitto lordo:
4 199.91 USD (1 242 374 pips)
Perdita lorda:
-646.56 USD (184 744 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 158.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 158.65 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
39.03%
Massimo carico di deposito:
63.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
16.92
Long Trade:
226 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.50
Profitto previsto:
15.72 USD
Profitto medio:
19.90 USD
Perdita media:
-43.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-210.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.00 USD (3)
Crescita mensile:
10.06%
Previsione annuale:
122.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
210.00 USD (3.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (210.00 USD)
Per equità:
36.98% (1 616.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|XAGUSD
|108
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|XAGUSD
|1.6K
|BTCUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|972K
|XAGUSD
|16K
|BTCUSD
|70K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +154.70 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 158.65 USD
Massima perdita consecutiva: -210.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.39 × 378
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|14.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
127%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
28
96%
226
93%
39%
6.49
15.72
USD
USD
37%
1:500