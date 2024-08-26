SegnaliSezioni
Andri Yanto

Kawel Group 1

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 127%
Exness-Real16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
211 (93.36%)
Loss Trade:
15 (6.64%)
Best Trade:
154.70 USD
Worst Trade:
-115.20 USD
Profitto lordo:
4 199.91 USD (1 242 374 pips)
Perdita lorda:
-646.56 USD (184 744 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (1 158.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 158.65 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
39.03%
Massimo carico di deposito:
63.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
16.92
Long Trade:
226 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.50
Profitto previsto:
15.72 USD
Profitto medio:
19.90 USD
Perdita media:
-43.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-210.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.00 USD (3)
Crescita mensile:
10.06%
Previsione annuale:
122.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
210.00 USD (3.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.66% (210.00 USD)
Per equità:
36.98% (1 616.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 117
XAGUSD 108
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
XAUUSD 1.9K
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 14
XAUUSD 972K
XAGUSD 16K
BTCUSD 70K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +154.70 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 158.65 USD
Massima perdita consecutiva: -210.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.39 × 378
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
14.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 12:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
