Moedas / ZWS
ZWS: Zurn Elkay Water Solutions Corporation
47.32 USD 0.11 (0.23%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZWS para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.17 e o mais alto foi 47.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Zurn Elkay Water Solutions Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
47.17 47.45
Faixa anual
27.74 48.33
- Fechamento anterior
- 47.21
- Open
- 47.22
- Bid
- 47.32
- Ask
- 47.62
- Low
- 47.17
- High
- 47.45
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 5.44%
- Mudança de 6 meses
- 43.70%
- Mudança anual
- 31.99%
