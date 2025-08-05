Währungen / ZWS
ZWS: Zurn Elkay Water Solutions Corporation
47.95 USD 0.74 (1.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZWS hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.17 bis zu einem Hoch von 48.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zurn Elkay Water Solutions Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
47.17 48.32
Jahresspanne
27.74 48.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.21
- Eröffnung
- 47.22
- Bid
- 47.95
- Ask
- 48.25
- Tief
- 47.17
- Hoch
- 48.32
- Volumen
- 1.196 K
- Tagesänderung
- 1.57%
- Monatsänderung
- 6.84%
- 6-Monatsänderung
- 45.61%
- Jahresänderung
- 33.75%
