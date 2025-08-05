통화 / ZWS
ZWS: Zurn Elkay Water Solutions Corporation
46.89 USD 1.06 (2.21%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZWS 환율이 오늘 -2.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 46.89이고 고가는 48.01이었습니다.
Zurn Elkay Water Solutions Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
46.89 48.01
년간 변동
27.74 48.33
- 이전 종가
- 47.95
- 시가
- 48.01
- Bid
- 46.89
- Ask
- 47.19
- 저가
- 46.89
- 고가
- 48.01
- 볼륨
- 1.282 K
- 일일 변동
- -2.21%
- 월 변동
- 4.48%
- 6개월 변동
- 42.39%
- 년간 변동율
- 30.79%
