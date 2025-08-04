КотировкиРазделы
Валюты / ZWS
ZWS: Zurn Elkay Water Solutions Corporation

47.24 USD 0.12 (0.25%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZWS за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.08, а максимальная — 47.63.

Следите за динамикой Zurn Elkay Water Solutions Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.08 47.63
Годовой диапазон
27.74 47.69
Предыдущее закрытие
47.36
Open
47.49
Bid
47.24
Ask
47.54
Low
47.08
High
47.63
Объем
1.873 K
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
5.26%
6-месячное изменение
43.46%
Годовое изменение
31.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.