ZWS: Zurn Elkay Water Solutions Corporation
47.24 USD 0.12 (0.25%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZWS за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.08, а максимальная — 47.63.
Следите за динамикой Zurn Elkay Water Solutions Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.08 47.63
Годовой диапазон
27.74 47.69
- Предыдущее закрытие
- 47.36
- Open
- 47.49
- Bid
- 47.24
- Ask
- 47.54
- Low
- 47.08
- High
- 47.63
- Объем
- 1.873 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 5.26%
- 6-месячное изменение
- 43.46%
- Годовое изменение
- 31.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.