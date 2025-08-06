Devises / ZWS
ZWS: Zurn Elkay Water Solutions Corporation
46.89 USD 1.06 (2.21%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZWS a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.89 et à un maximum de 48.01.
Suivez la dynamique Zurn Elkay Water Solutions Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZWS Nouvelles
Range quotidien
46.89 48.01
Range Annuel
27.74 48.33
- Clôture Précédente
- 47.95
- Ouverture
- 48.01
- Bid
- 46.89
- Ask
- 47.19
- Plus Bas
- 46.89
- Plus Haut
- 48.01
- Volume
- 1.282 K
- Changement quotidien
- -2.21%
- Changement Mensuel
- 4.48%
- Changement à 6 Mois
- 42.39%
- Changement Annuel
- 30.79%
20 septembre, samedi