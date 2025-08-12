Divisas / ZWS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ZWS: Zurn Elkay Water Solutions Corporation
47.21 USD 0.03 (0.06%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZWS de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.00, mientras que el máximo ha alcanzado 48.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zurn Elkay Water Solutions Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZWS News
- Las acciones de Zurn Water Solutions alcanzan un máximo de 52 semanas a 47,77 dólares
- Acciones de Zurn Water Solutions alcanzan un máximo de 52 semanas a 47.77 USD
- Zurn Water Solutions stock hits 52-week high at 47.77 USD
- Zurn Water (ZWS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Director Timothy J. Jahnke de Zurn Elkay Water Solutions vende acciones por 848.000 dólares
- Jahnke, Zurn Elkay Water Solutions director, sells $848k in stock
- Stifel eleva el precio objetivo de Zurn Water Solutions a 53 dólares por perspectivas de crecimiento
- Stifel eleva precio objetivo de Zurn Water Solutions a $53 por perspectivas de crecimiento
- Stifel raises Zurn Water Solutions stock price target to $53 on growth outlook
- Best Growth Stocks to Buy for September 11th
- Best Growth Stocks to Buy for September 9th
- Zurn Water Solutions stock hits 52-week high at 46.61 USD
- Best Growth Stocks to Buy for September 2nd
- Zacks Industry Outlook Highlights Montrose Environmental Group, Zurn Elkay Water Solutions and Pentair
- 3 Waste Removal Services Stocks to Consider Despite Industry Woes
- Zacks.com featured highlights Zurn Elkay Water Solutions, Armstrong World, Ralph Lauren, Celestica and Canadian Natural Resources
- 5 Top-Ranked Efficient Stocks to Buy for Solid Gains Amid Volatility
- Zurn Water Solutions stock hits 52-week high at 45.92 USD
- Best Growth Stocks to Buy for August 22nd
- Best Growth Stocks to Buy for August 21st
- Best Growth Stocks to Buy for August 18th
- Veralto Benefits From TraceGains Buyout Amid High Competition
- Xylem Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Zurn Water Solutions stock hits 52-week high at 45.01 USD
Rango diario
47.00 48.33
Rango anual
27.74 48.33
- Cierres anteriores
- 47.24
- Open
- 47.57
- Bid
- 47.21
- Ask
- 47.51
- Low
- 47.00
- High
- 48.33
- Volumen
- 1.102 K
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 5.19%
- Cambio a 6 meses
- 43.36%
- Cambio anual
- 31.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B