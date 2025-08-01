Moedas / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A
322.09 USD 4.77 (1.50%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZBRA para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 321.48 e o mais alto foi 325.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Zebra Technologies Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ZBRA Notícias
Faixa diária
321.48 325.09
Faixa anual
205.73 427.76
- Fechamento anterior
- 317.32
- Open
- 321.84
- Bid
- 322.09
- Ask
- 322.39
- Low
- 321.48
- High
- 325.09
- Volume
- 54
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- 3.66%
- Mudança de 6 meses
- 14.59%
- Mudança anual
- -13.01%
