КотировкиРазделы
Валюты / ZBRA
Назад в Рынок акций США

ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A

318.41 USD 2.50 (0.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZBRA за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 316.96, а максимальная — 322.13.

Следите за динамикой Zebra Technologies Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ZBRA

Дневной диапазон
316.96 322.13
Годовой диапазон
205.73 427.76
Предыдущее закрытие
320.91
Open
319.68
Bid
318.41
Ask
318.71
Low
316.96
High
322.13
Объем
1.078 K
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
2.48%
6-месячное изменение
13.28%
Годовое изменение
-14.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.