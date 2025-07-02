Валюты / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A
318.41 USD 2.50 (0.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZBRA за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 316.96, а максимальная — 322.13.
Следите за динамикой Zebra Technologies Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
316.96 322.13
Годовой диапазон
205.73 427.76
- Предыдущее закрытие
- 320.91
- Open
- 319.68
- Bid
- 318.41
- Ask
- 318.71
- Low
- 316.96
- High
- 322.13
- Объем
- 1.078 K
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 2.48%
- 6-месячное изменение
- 13.28%
- Годовое изменение
- -14.00%
