ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A
317.32 USD 1.09 (0.34%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZBRA de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 312.81, mientras que el máximo ha alcanzado 322.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zebra Technologies Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
312.81 322.28
Rango anual
205.73 427.76
- Cierres anteriores
- 318.41
- Open
- 318.39
- Bid
- 317.32
- Ask
- 317.62
- Low
- 312.81
- High
- 322.28
- Volumen
- 1.329 K
- Cambio diario
- -0.34%
- Cambio mensual
- 2.13%
- Cambio a 6 meses
- 12.89%
- Cambio anual
- -14.30%
