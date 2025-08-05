Valute / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A
318.54 USD 4.34 (1.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZBRA ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 315.57 e ad un massimo di 323.02.
Segui le dinamiche di Zebra Technologies Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZBRA News
Intervallo Giornaliero
315.57 323.02
Intervallo Annuale
205.73 427.76
- Chiusura Precedente
- 322.88
- Apertura
- 323.02
- Bid
- 318.54
- Ask
- 318.84
- Minimo
- 315.57
- Massimo
- 323.02
- Volume
- 852
- Variazione giornaliera
- -1.34%
- Variazione Mensile
- 2.52%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- -13.97%
20 settembre, sabato