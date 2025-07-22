货币 / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A
319.26 USD 0.85 (0.27%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZBRA汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点317.74和高点320.39进行交易。
关注Zebra Technologies Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
317.74 320.39
年范围
205.73 427.76
- 前一天收盘价
- 318.41
- 开盘价
- 318.39
- 卖价
- 319.26
- 买价
- 319.56
- 最低价
- 317.74
- 最高价
- 320.39
- 交易量
- 317
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 2.75%
- 6个月变化
- 13.58%
- 年变化
- -13.77%
