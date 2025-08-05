Devises / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A
318.54 USD 4.34 (1.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZBRA a changé de -1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 315.57 et à un maximum de 323.02.
Suivez la dynamique Zebra Technologies Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZBRA Nouvelles
Range quotidien
315.57 323.02
Range Annuel
205.73 427.76
- Clôture Précédente
- 322.88
- Ouverture
- 323.02
- Bid
- 318.54
- Ask
- 318.84
- Plus Bas
- 315.57
- Plus Haut
- 323.02
- Volume
- 852
- Changement quotidien
- -1.34%
- Changement Mensuel
- 2.52%
- Changement à 6 Mois
- 13.33%
- Changement Annuel
- -13.97%
20 septembre, samedi