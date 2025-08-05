CotationsSections
Devises / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A

318.54 USD 4.34 (1.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZBRA a changé de -1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 315.57 et à un maximum de 323.02.

Suivez la dynamique Zebra Technologies Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

ZBRA Nouvelles

Range quotidien
315.57 323.02
Range Annuel
205.73 427.76
Clôture Précédente
322.88
Ouverture
323.02
Bid
318.54
Ask
318.84
Plus Bas
315.57
Plus Haut
323.02
Volume
852
Changement quotidien
-1.34%
Changement Mensuel
2.52%
Changement à 6 Mois
13.33%
Changement Annuel
-13.97%
