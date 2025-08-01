通貨 / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A
322.88 USD 5.56 (1.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZBRAの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり321.28の安値と325.23の高値で取引されました。
Zebra Technologies Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZBRA News
1日のレンジ
321.28 325.23
1年のレンジ
205.73 427.76
- 以前の終値
- 317.32
- 始値
- 321.84
- 買値
- 322.88
- 買値
- 323.18
- 安値
- 321.28
- 高値
- 325.23
- 出来高
- 931
- 1日の変化
- 1.75%
- 1ヶ月の変化
- 3.92%
- 6ヶ月の変化
- 14.87%
- 1年の変化
- -12.79%
