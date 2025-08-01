クォートセクション
通貨 / ZBRA
ZBRA: Zebra Technologies Corporation - Class A

322.88 USD 5.56 (1.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZBRAの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり321.28の安値と325.23の高値で取引されました。

Zebra Technologies Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
321.28 325.23
1年のレンジ
205.73 427.76
以前の終値
317.32
始値
321.84
買値
322.88
買値
323.18
安値
321.28
高値
325.23
出来高
931
1日の変化
1.75%
1ヶ月の変化
3.92%
6ヶ月の変化
14.87%
1年の変化
-12.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K