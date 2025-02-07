Moedas / XPRO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.27 USD 0.17 (1.40%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XPRO para hoje mudou para 1.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.05 e o mais alto foi 12.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Expro Group Holdings N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPRO Notícias
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:XPRO)
- Expro Group price target raised to $15 from $13 at Freedom Broker
- Expro (XPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Earnings call transcript: Expro Group Q2 2025 misses EPS, stock surges
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Expro Group Posts 6 Percent Beat in Q2
- Expro Q2 2025 presentation: third straight quarter exceeding expectations
- Expro Holdings NV earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- Expro Wins Well Test Contract for Major UK CCS Project
- Expro group director Lisa Troe sells $22,168 in stock
- Expro’s iTONG™ Revolutionizes Offshore Operations with First Deployment in Africa
- Wells Fargo sets $12 price target for Expro Group stock
- Expro Secures Multi-Year TRS Contracts With Leading Super-Major Operators in the Gulf of America
- Expro Group: Recent Shocks Can Spoil The Party (Rating Downgrade) (NYSE:XPRO)
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Expro Group: Undervaluation Scores Over Short-Term Challenges
Faixa diária
12.05 12.30
Faixa anual
6.70 18.06
- Fechamento anterior
- 12.10
- Open
- 12.10
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 12.05
- High
- 12.30
- Volume
- 401
- Mudança diária
- 1.40%
- Mudança mensal
- -0.41%
- Mudança de 6 meses
- 24.70%
- Mudança anual
- -28.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh