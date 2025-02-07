Devises / XPRO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.01 USD 0.34 (2.75%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XPRO a changé de -2.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.80 et à un maximum de 12.27.
Suivez la dynamique Expro Group Holdings N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPRO Nouvelles
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:XPRO)
- Expro Group price target raised to $15 from $13 at Freedom Broker
- Expro (XPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Earnings call transcript: Expro Group Q2 2025 misses EPS, stock surges
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Expro Group Posts 6 Percent Beat in Q2
- Expro Q2 2025 presentation: third straight quarter exceeding expectations
- Expro Holdings NV earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- Expro Wins Well Test Contract for Major UK CCS Project
- Expro group director Lisa Troe sells $22,168 in stock
- Expro’s iTONG™ Revolutionizes Offshore Operations with First Deployment in Africa
- Wells Fargo sets $12 price target for Expro Group stock
- Expro Secures Multi-Year TRS Contracts With Leading Super-Major Operators in the Gulf of America
- Expro Group: Recent Shocks Can Spoil The Party (Rating Downgrade) (NYSE:XPRO)
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Expro Group: Undervaluation Scores Over Short-Term Challenges
Range quotidien
11.80 12.27
Range Annuel
6.70 18.06
- Clôture Précédente
- 12.35
- Ouverture
- 12.27
- Bid
- 12.01
- Ask
- 12.31
- Plus Bas
- 11.80
- Plus Haut
- 12.27
- Volume
- 2.307 K
- Changement quotidien
- -2.75%
- Changement Mensuel
- -2.52%
- Changement à 6 Mois
- 22.05%
- Changement Annuel
- -29.64%
20 septembre, samedi