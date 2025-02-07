KurseKategorien
Währungen / XPRO
Zurück zum Aktien

XPRO: Expro Group Holdings N.V

12.08 USD 0.27 (2.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XPRO hat sich für heute um -2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.08 bis zu einem Hoch von 12.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Expro Group Holdings N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPRO News

Tagesspanne
12.08 12.27
Jahresspanne
6.70 18.06
Vorheriger Schlusskurs
12.35
Eröffnung
12.27
Bid
12.08
Ask
12.38
Tief
12.08
Hoch
12.27
Volumen
10
Tagesänderung
-2.19%
Monatsänderung
-1.95%
6-Monatsänderung
22.76%
Jahresänderung
-29.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K