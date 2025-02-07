Währungen / XPRO
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.08 USD 0.27 (2.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XPRO hat sich für heute um -2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.08 bis zu einem Hoch von 12.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Expro Group Holdings N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPRO News
Tagesspanne
12.08 12.27
Jahresspanne
6.70 18.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.35
- Eröffnung
- 12.27
- Bid
- 12.08
- Ask
- 12.38
- Tief
- 12.08
- Hoch
- 12.27
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -2.19%
- Monatsänderung
- -1.95%
- 6-Monatsänderung
- 22.76%
- Jahresänderung
- -29.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K