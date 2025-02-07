通貨 / XPRO
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.35 USD 0.25 (2.07%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XPROの今日の為替レートは、2.07%変化しました。日中、通貨は1あたり12.05の安値と12.42の高値で取引されました。
Expro Group Holdings N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPRO News
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:XPRO)
- Expro Group price target raised to $15 from $13 at Freedom Broker
- Expro (XPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Earnings call transcript: Expro Group Q2 2025 misses EPS, stock surges
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Expro Group Posts 6 Percent Beat in Q2
- Expro Q2 2025 presentation: third straight quarter exceeding expectations
- Expro Holdings NV earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- Expro Wins Well Test Contract for Major UK CCS Project
- Expro group director Lisa Troe sells $22,168 in stock
- Expro’s iTONG™ Revolutionizes Offshore Operations with First Deployment in Africa
- Wells Fargo sets $12 price target for Expro Group stock
- Expro Secures Multi-Year TRS Contracts With Leading Super-Major Operators in the Gulf of America
- Expro Group: Recent Shocks Can Spoil The Party (Rating Downgrade) (NYSE:XPRO)
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Expro Group: Undervaluation Scores Over Short-Term Challenges
1日のレンジ
12.05 12.42
1年のレンジ
6.70 18.06
- 以前の終値
- 12.10
- 始値
- 12.10
- 買値
- 12.35
- 買値
- 12.65
- 安値
- 12.05
- 高値
- 12.42
- 出来高
- 1.618 K
- 1日の変化
- 2.07%
- 1ヶ月の変化
- 0.24%
- 6ヶ月の変化
- 25.51%
- 1年の変化
- -27.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K