통화 / XPRO
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.01 USD 0.34 (2.75%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XPRO 환율이 오늘 -2.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.80이고 고가는 12.27이었습니다.
Expro Group Holdings N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XPRO News
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:XPRO)
- Expro Group price target raised to $15 from $13 at Freedom Broker
- Expro (XPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Earnings call transcript: Expro Group Q2 2025 misses EPS, stock surges
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Expro Group Posts 6 Percent Beat in Q2
- Expro Q2 2025 presentation: third straight quarter exceeding expectations
- Expro Holdings NV earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- Expro Wins Well Test Contract for Major UK CCS Project
- Expro group director Lisa Troe sells $22,168 in stock
- Expro’s iTONG™ Revolutionizes Offshore Operations with First Deployment in Africa
- Wells Fargo sets $12 price target for Expro Group stock
- Expro Secures Multi-Year TRS Contracts With Leading Super-Major Operators in the Gulf of America
- Expro Group: Recent Shocks Can Spoil The Party (Rating Downgrade) (NYSE:XPRO)
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Expro Group: Undervaluation Scores Over Short-Term Challenges
일일 변동 비율
11.80 12.27
년간 변동
6.70 18.06
- 이전 종가
- 12.35
- 시가
- 12.27
- Bid
- 12.01
- Ask
- 12.31
- 저가
- 11.80
- 고가
- 12.27
- 볼륨
- 2.307 K
- 일일 변동
- -2.75%
- 월 변동
- -2.52%
- 6개월 변동
- 22.05%
- 년간 변동율
- -29.64%
20 9월, 토요일