시세섹션
통화 / XPRO
주식로 돌아가기

XPRO: Expro Group Holdings N.V

12.01 USD 0.34 (2.75%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

XPRO 환율이 오늘 -2.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.80이고 고가는 12.27이었습니다.

Expro Group Holdings N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPRO News

일일 변동 비율
11.80 12.27
년간 변동
6.70 18.06
이전 종가
12.35
시가
12.27
Bid
12.01
Ask
12.31
저가
11.80
고가
12.27
볼륨
2.307 K
일일 변동
-2.75%
월 변동
-2.52%
6개월 변동
22.05%
년간 변동율
-29.64%
20 9월, 토요일