Valute / XPRO
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.01 USD 0.34 (2.75%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XPRO ha avuto una variazione del -2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.80 e ad un massimo di 12.27.
Segui le dinamiche di Expro Group Holdings N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPRO News
Intervallo Giornaliero
11.80 12.27
Intervallo Annuale
6.70 18.06
- Chiusura Precedente
- 12.35
- Apertura
- 12.27
- Bid
- 12.01
- Ask
- 12.31
- Minimo
- 11.80
- Massimo
- 12.27
- Volume
- 2.307 K
- Variazione giornaliera
- -2.75%
- Variazione Mensile
- -2.52%
- Variazione Semestrale
- 22.05%
- Variazione Annuale
- -29.64%
20 settembre, sabato