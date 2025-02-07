货币 / XPRO
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.32 USD 0.07 (0.57%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XPRO汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点12.19和高点12.42进行交易。
关注Expro Group Holdings N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XPRO新闻
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:XPRO)
- Expro Group price target raised to $15 from $13 at Freedom Broker
- Expro (XPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Earnings call transcript: Expro Group Q2 2025 misses EPS, stock surges
- Sanmina, Sarepta Therapeutics, Polaris, Celestica And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Expro Group Posts 6 Percent Beat in Q2
- Expro Q2 2025 presentation: third straight quarter exceeding expectations
- Expro Holdings NV earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- INmune Bio's Alzheimer's drug falls short of mid-stage study goal, shares tumble
- Expro Wins Well Test Contract for Major UK CCS Project
- Expro group director Lisa Troe sells $22,168 in stock
- Expro’s iTONG™ Revolutionizes Offshore Operations with First Deployment in Africa
- Wells Fargo sets $12 price target for Expro Group stock
- Expro Secures Multi-Year TRS Contracts With Leading Super-Major Operators in the Gulf of America
- Expro Group: Recent Shocks Can Spoil The Party (Rating Downgrade) (NYSE:XPRO)
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Expro Group: Undervaluation Scores Over Short-Term Challenges
日范围
12.19 12.42
年范围
6.70 18.06
- 前一天收盘价
- 12.25
- 开盘价
- 12.23
- 卖价
- 12.32
- 买价
- 12.62
- 最低价
- 12.19
- 最高价
- 12.42
- 交易量
- 516
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 25.20%
- 年变化
- -27.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值