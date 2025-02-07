Divisas / XPRO
XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.10 USD 0.15 (1.22%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XPRO de hoy ha cambiado un -1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.97, mientras que el máximo ha alcanzado 12.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Expro Group Holdings N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XPRO News
Rango diario
11.97 12.58
Rango anual
6.70 18.06
- Cierres anteriores
- 12.25
- Open
- 12.23
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Low
- 11.97
- High
- 12.58
- Volumen
- 1.883 K
- Cambio diario
- -1.22%
- Cambio mensual
- -1.79%
- Cambio a 6 meses
- 22.97%
- Cambio anual
- -29.12%
