XPRO: Expro Group Holdings N.V
12.25 USD 0.10 (0.82%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XPRO за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.10, а максимальная — 12.46.
Следите за динамикой Expro Group Holdings N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.10 12.46
Годовой диапазон
6.70 18.06
- Предыдущее закрытие
- 12.15
- Open
- 12.18
- Bid
- 12.25
- Ask
- 12.55
- Low
- 12.10
- High
- 12.46
- Объем
- 2.239 K
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- -0.57%
- 6-месячное изменение
- 24.49%
- Годовое изменение
- -28.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.