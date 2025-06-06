CotaçõesSeções
XNTK: SPDR NYSE Technology ETF

278.24 USD 1.55 (0.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XNTK para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 276.91 e o mais alto foi 281.10.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR NYSE Technology ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XNTK hoje?

Hoje SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) está avaliado em 278.24. O instrumento é negociado dentro de 276.91 - 281.10, o fechamento de ontem foi 279.79, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XNTK em tempo real.

As ações de SPDR NYSE Technology ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR NYSE Technology ETF está avaliado em 278.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 42.02% e USD. Monitore os movimentos de XNTK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XNTK?

Você pode comprar ações de SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) pelo preço atual 278.24. Ordens geralmente são executadas perto de 278.24 ou 278.54, enquanto 59 e -0.80% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XNTK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XNTK?

Investir em SPDR NYSE Technology ETF envolve considerar a faixa anual 160.36 - 281.10 e o preço atual 278.24. Muitos comparam 2.16% e 39.15% antes de enviar ordens em 278.24 ou 278.54. Estude as mudanças diárias de preço de XNTK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?

O maior preço de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) no último ano foi 281.10. As ações oscilaram bastante dentro de 160.36 - 281.10, e a comparação com 279.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR NYSE Technology ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?

O menor preço de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) no ano foi 160.36. A comparação com o preço atual 278.24 e 160.36 - 281.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XNTK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XNTK?

No passado SPDR NYSE Technology ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 279.79 e 42.02% após os eventos corporativos.

Faixa diária
276.91 281.10
Faixa anual
160.36 281.10
Fechamento anterior
279.79
Open
280.49
Bid
278.24
Ask
278.54
Low
276.91
High
281.10
Volume
59
Mudança diária
-0.55%
Mudança mensal
2.16%
Mudança de 6 meses
39.15%
Mudança anual
42.02%
