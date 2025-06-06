КотировкиРазделы
XNTK: SPDR NYSE Technology ETF

278.24 USD 1.55 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XNTK за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 276.91, а максимальная — 281.10.

Следите за динамикой SPDR NYSE Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XNTK

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XNTK сегодня?

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) сегодня оценивается на уровне 278.24. Инструмент торгуется в пределах 276.91 - 281.10, вчерашнее закрытие составило 279.79, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XNTK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR NYSE Technology ETF?

SPDR NYSE Technology ETF в настоящее время оценивается в 278.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 42.02% и USD. Отслеживайте движения XNTK на графике в реальном времени.

Как купить акции XNTK?

Вы можете купить акции SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) по текущей цене 278.24. Ордера обычно размещаются около 278.24 или 278.54, тогда как 59 и -0.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XNTK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XNTK?

Инвестирование в SPDR NYSE Technology ETF предполагает учет годового диапазона 160.36 - 281.10 и текущей цены 278.24. Многие сравнивают 2.16% и 39.15% перед размещением ордеров на 278.24 или 278.54. Изучайте ежедневные изменения цены XNTK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?

Самая высокая цена LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) за последний год составила 281.10. Акции заметно колебались в пределах 160.36 - 281.10, сравнение с 279.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR NYSE Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?

Самая низкая цена LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) за год составила 160.36. Сравнение с текущими 278.24 и 160.36 - 281.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XNTK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XNTK?

В прошлом SPDR NYSE Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 279.79 и 42.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
276.91 281.10
Годовой диапазон
160.36 281.10
Предыдущее закрытие
279.79
Open
280.49
Bid
278.24
Ask
278.54
Low
276.91
High
281.10
Объем
59
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
2.16%
6-месячное изменение
39.15%
Годовое изменение
42.02%
04 октября, суббота