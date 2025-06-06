- Обзор рынка
XNTK: SPDR NYSE Technology ETF
Курс XNTK за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 276.91, а максимальная — 281.10.
Следите за динамикой SPDR NYSE Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XNTK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XNTK сегодня?
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) сегодня оценивается на уровне 278.24. Инструмент торгуется в пределах 276.91 - 281.10, вчерашнее закрытие составило 279.79, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XNTK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR NYSE Technology ETF?
SPDR NYSE Technology ETF в настоящее время оценивается в 278.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 42.02% и USD. Отслеживайте движения XNTK на графике в реальном времени.
Как купить акции XNTK?
Вы можете купить акции SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) по текущей цене 278.24. Ордера обычно размещаются около 278.24 или 278.54, тогда как 59 и -0.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XNTK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XNTK?
Инвестирование в SPDR NYSE Technology ETF предполагает учет годового диапазона 160.36 - 281.10 и текущей цены 278.24. Многие сравнивают 2.16% и 39.15% перед размещением ордеров на 278.24 или 278.54. Изучайте ежедневные изменения цены XNTK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
Самая высокая цена LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) за последний год составила 281.10. Акции заметно колебались в пределах 160.36 - 281.10, сравнение с 279.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR NYSE Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
Самая низкая цена LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) за год составила 160.36. Сравнение с текущими 278.24 и 160.36 - 281.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XNTK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XNTK?
В прошлом SPDR NYSE Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 279.79 и 42.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 279.79
- Open
- 280.49
- Bid
- 278.24
- Ask
- 278.54
- Low
- 276.91
- High
- 281.10
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 39.15%
- Годовое изменение
- 42.02%