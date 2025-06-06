- Panoramica
XNTK: SPDR NYSE Technology ETF
Il tasso di cambio XNTK ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 277.48 e ad un massimo di 280.14.
Segui le dinamiche di SPDR NYSE Technology ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XNTK News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XNTK oggi?
Oggi le azioni SPDR NYSE Technology ETF sono prezzate a 279.04. Viene scambiato all'interno di 0.65%, la chiusura di ieri è stata 277.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XNTK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR NYSE Technology ETF pagano dividendi?
SPDR NYSE Technology ETF è attualmente valutato a 279.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 42.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XNTK.
Come acquistare azioni XNTK?
Puoi acquistare azioni SPDR NYSE Technology ETF al prezzo attuale di 279.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 279.04 o 279.34, mentre 31 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XNTK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XNTK?
Investire in SPDR NYSE Technology ETF implica considerare l'intervallo annuale 160.36 - 279.56 e il prezzo attuale 279.04. Molti confrontano 2.46% e 39.55% prima di effettuare ordini su 279.04 o 279.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XNTK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
Il prezzo massimo di LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. nell'ultimo anno è stato 279.56. All'interno di 160.36 - 279.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 277.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR NYSE Technology ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
Il prezzo più basso di LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) nel corso dell'anno è stato 160.36. Confrontandolo con gli attuali 279.04 e 160.36 - 279.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XNTK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XNTK?
SPDR NYSE Technology ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 277.23 e 42.43%.
- Chiusura Precedente
- 277.23
- Apertura
- 279.86
- Bid
- 279.04
- Ask
- 279.34
- Minimo
- 277.48
- Massimo
- 280.14
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- 0.65%
- Variazione Mensile
- 2.46%
- Variazione Semestrale
- 39.55%
- Variazione Annuale
- 42.43%
