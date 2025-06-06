- Aperçu
XNTK: SPDR NYSE Technology ETF
Le taux de change de XNTK a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 277.48 et à un maximum de 280.14.
Suivez la dynamique SPDR NYSE Technology ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XNTK Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XNTK aujourd'hui ?
L'action SPDR NYSE Technology ETF est cotée à 279.04 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.65%, a clôturé hier à 277.23 et son volume d'échange a atteint 31. Le graphique en temps réel du cours de XNTK présente ces mises à jour.
L'action SPDR NYSE Technology ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR NYSE Technology ETF est actuellement valorisé à 279.04. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 42.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XNTK.
Comment acheter des actions XNTK ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR NYSE Technology ETF au cours actuel de 279.04. Les ordres sont généralement placés à proximité de 279.04 ou de 279.34, le 31 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XNTK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XNTK ?
Investir dans SPDR NYSE Technology ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 160.36 - 279.56 et le prix actuel 279.04. Beaucoup comparent 2.46% et 39.55% avant de passer des ordres à 279.04 ou 279.34. Consultez le graphique du cours de XNTK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. ?
Le cours le plus élevé de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. l'année dernière était 279.56. Au cours de 160.36 - 279.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 277.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR NYSE Technology ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. ?
Le cours le plus bas de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) sur l'année a été 160.36. Sa comparaison avec 279.04 et 160.36 - 279.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XNTK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XNTK a-t-elle été divisée ?
SPDR NYSE Technology ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 277.23 et 42.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 277.23
- Ouverture
- 279.86
- Bid
- 279.04
- Ask
- 279.34
- Plus Bas
- 277.48
- Plus Haut
- 280.14
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- 0.65%
- Changement Mensuel
- 2.46%
- Changement à 6 Mois
- 39.55%
- Changement Annuel
- 42.43%
