XNTK: SPDR NYSE Technology ETF
Der Wechselkurs von XNTK hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 276.91 bis zu einem Hoch von 281.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR NYSE Technology ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XNTK News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XNTK heute?
Die Aktie von SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) notiert heute bei 278.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 276.91 - 281.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 279.79 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von XNTK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XNTK Dividenden?
SPDR NYSE Technology ETF wird derzeit mit 278.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 42.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XNTK zu verfolgen.
Wie kaufe ich XNTK-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) zum aktuellen Kurs von 278.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 278.24 oder 278.54 platziert, während 59 und -0.80% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XNTK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XNTK-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR NYSE Technology ETF müssen die jährliche Spanne 160.36 - 281.10 und der aktuelle Kurs 278.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.16% und 39.15%, bevor sie Orders zu 278.24 oder 278.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XNTK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
Der höchste Kurs von LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) im vergangenen Jahr lag bei 281.10. Innerhalb von 160.36 - 281.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 279.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR NYSE Technology ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
Der niedrigste Kurs von LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) im Laufe des Jahres betrug 160.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 278.24 und der Spanne 160.36 - 281.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XNTK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XNTK statt?
SPDR NYSE Technology ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 279.79 und 42.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 279.79
- Eröffnung
- 280.49
- Bid
- 278.24
- Ask
- 278.54
- Tief
- 276.91
- Hoch
- 281.10
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 2.16%
- 6-Monatsänderung
- 39.15%
- Jahresänderung
- 42.02%