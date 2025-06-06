- 概要
XNTK: SPDR NYSE Technology ETF
XNTKの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり276.91の安値と281.10の高値で取引されました。
SPDR NYSE Technology ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
XNTK株の現在の価格は？
SPDR NYSE Technology ETFの株価は本日278.24です。276.91 - 281.10内で取引され、前日の終値は279.79、取引量は59に達しました。XNTKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR NYSE Technology ETFの株は配当を出しますか？
SPDR NYSE Technology ETFの現在の価格は278.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は42.02%やUSDにも注目します。XNTKの動きはライブチャートで確認できます。
XNTK株を買う方法は？
SPDR NYSE Technology ETFの株は現在278.24で購入可能です。注文は通常278.24または278.54付近で行われ、59や-0.80%が市場の動きを示します。XNTKの最新情報はライブチャートで確認できます。
XNTK株に投資する方法は？
SPDR NYSE Technology ETFへの投資では、年間の値幅160.36 - 281.10と現在の278.24を考慮します。注文は多くの場合278.24や278.54で行われる前に、2.16%や39.15%と比較されます。XNTKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.の株の最高値は？
LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.の過去1年の最高値は281.10でした。160.36 - 281.10内で株価は大きく変動し、279.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR NYSE Technology ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.の株の最低値は？
LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.(XNTK)の年間最安値は160.36でした。現在の278.24や160.36 - 281.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XNTKの動きはライブチャートで確認できます。
XNTKの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR NYSE Technology ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、279.79、42.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 279.79
- 始値
- 280.49
- 買値
- 278.24
- 買値
- 278.54
- 安値
- 276.91
- 高値
- 281.10
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- 2.16%
- 6ヶ月の変化
- 39.15%
- 1年の変化
- 42.02%