XNTK: SPDR NYSE Technology ETF
El tipo de cambio de XNTK de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 276.91, mientras que el máximo ha alcanzado 281.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR NYSE Technology ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XNTK News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XNTK hoy?
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) se evalúa hoy en 278.24. El instrumento se negocia dentro de 276.91 - 281.10; el cierre de ayer ha sido 279.79 y el volumen comercial ha alcanzado 59. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XNTK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR NYSE Technology ETF?
SPDR NYSE Technology ETF se evalúa actualmente en 278.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 42.02% y USD. Monitoree los movimientos de XNTK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XNTK?
Puede comprar acciones de SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) al precio actual de 278.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 278.24 o 278.54, mientras que 59 y -0.80% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XNTK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XNTK?
Invertir en SPDR NYSE Technology ETF implica tener en cuenta el rango anual 160.36 - 281.10 y el precio actual 278.24. Muchos comparan 2.16% y 39.15% antes de colocar órdenes en 278.24 o 278.54. Estudie los cambios diarios de precios de XNTK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
El precio más alto de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) en el último año ha sido 281.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 160.36 - 281.10, una comparación con 279.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR NYSE Technology ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.?
El precio más bajo de LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. (XNTK) para el año ha sido 160.36. La comparación con los actuales 278.24 y 160.36 - 281.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XNTK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XNTK?
En el pasado, SPDR NYSE Technology ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 279.79 y 42.02% después de las acciones corporativas.
Cierres anteriores
- 279.79
Open
- 280.49
Bid
- 278.24
Ask
- 278.54
Low
- 276.91
High
- 281.10
Volumen
- 59
Cambio diario
- -0.55%
Cambio mensual
- 2.16%
Cambio a 6 meses
- 39.15%
Cambio anual
- 42.02%