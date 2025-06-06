XNTK: SPDR NYSE Technology ETF
今日XNTK汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点276.91和高点281.10进行交易。
关注SPDR NYSE Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNTK新闻
- Is SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) a Strong ETF Right Now?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Should You Invest in the SPDR NYSE Technology ETF (XNTK)?
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Technology ETF (XNTK) Hits New 52-Week High
- Stay Long Tech And Growth
- Is SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) a Strong ETF Right Now?
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- XNTK: Technology Dashboard For July (NYSEARCA:XNTK)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- President 'Fiscal' And The Road Ahead
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
常见问题解答
XNTK股票今天的价格是多少？
SPDR NYSE Technology ETF股票今天的定价为278.24。它在276.91 - 281.10范围内交易，昨天的收盘价为279.79，交易量达到59。XNTK的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR NYSE Technology ETF股票是否支付股息？
SPDR NYSE Technology ETF目前的价值为278.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.02%和USD。实时查看图表以跟踪XNTK走势。
如何购买XNTK股票？
您可以以278.24的当前价格购买SPDR NYSE Technology ETF股票。订单通常设置在278.24或278.54附近，而59和-0.80%显示市场活动。立即关注XNTK的实时图表更新。
如何投资XNTK股票？
投资SPDR NYSE Technology ETF需要考虑年度范围160.36 - 281.10和当前价格278.24。许多人在以278.24或278.54下订单之前，会比较2.16%和。实时查看XNTK价格图表，了解每日变化。
LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.的最高价格是281.10。在160.36 - 281.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR NYSE Technology ETF的绩效。
LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.股票的最低价格是多少？
LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.（XNTK）的最低价格为160.36。将其与当前的278.24和160.36 - 281.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XNTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XNTK股票是什么时候拆分的？
SPDR NYSE Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、279.79和42.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 279.79
- 开盘价
- 280.49
- 卖价
- 278.24
- 买价
- 278.54
- 最低价
- 276.91
- 最高价
- 281.10
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 2.16%
- 6个月变化
- 39.15%
- 年变化
- 42.02%