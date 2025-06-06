报价部分
货币 / XNTK
回到股票

XNTK: SPDR NYSE Technology ETF

278.24 USD 1.55 (0.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XNTK汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点276.91和高点281.10进行交易。

关注SPDR NYSE Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XNTK股票今天的价格是多少？

SPDR NYSE Technology ETF股票今天的定价为278.24。它在276.91 - 281.10范围内交易，昨天的收盘价为279.79，交易量达到59。XNTK的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR NYSE Technology ETF股票是否支付股息？

SPDR NYSE Technology ETF目前的价值为278.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.02%和USD。实时查看图表以跟踪XNTK走势。

如何购买XNTK股票？

您可以以278.24的当前价格购买SPDR NYSE Technology ETF股票。订单通常设置在278.24或278.54附近，而59和-0.80%显示市场活动。立即关注XNTK的实时图表更新。

如何投资XNTK股票？

投资SPDR NYSE Technology ETF需要考虑年度范围160.36 - 281.10和当前价格278.24。许多人在以278.24或278.54下订单之前，会比较2.16%和。实时查看XNTK价格图表，了解每日变化。

LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.的最高价格是281.10。在160.36 - 281.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR NYSE Technology ETF的绩效。

LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.股票的最低价格是多少？

LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC.（XNTK）的最低价格为160.36。将其与当前的278.24和160.36 - 281.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XNTK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XNTK股票是什么时候拆分的？

SPDR NYSE Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、279.79和42.02%中可见。

日范围
276.91 281.10
年范围
160.36 281.10
前一天收盘价
279.79
开盘价
280.49
卖价
278.24
买价
278.54
最低价
276.91
最高价
281.10
交易量
59
日变化
-0.55%
月变化
2.16%
6个月变化
39.15%
年变化
42.02%
04 十月, 星期六