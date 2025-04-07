Moedas / WH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc
83.60 USD 1.13 (1.33%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WH para hoje mudou para -1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.62 e o mais alto foi 84.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Wyndham Hotels & Resorts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WH Notícias
- Wyndham Hotels & Resorts declares $0.41 quarterly dividend
- A growing hotel trend could alienate guests
- Airbnb forecasts Q3 revenue above estimates; plans $6 billion share buyback
- Wyndham Hotels & Resorts: US RevPAR Has To Recover For WH To Have Upside
- InterContinental Hotels: Light On Assets, Heavy On Returns (NYSE:IHG)
- Hotels and casinos in Nevada, California keep going bankrupt
- Wyndham Posts 18 Percent EPS Gain in Q2
- Wyndham Hotels (WH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wyndham Hotels & Resorts soars 4.3% as Q2 earnings beat estimates
- Wyndham Q2 2025 slides: 4% room growth offsets RevPAR decline amid tech investments
- Wyndham Hotels earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Countdown to Wyndham (WH) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Hilton Grand Vacations: Valuation/Fundamentals Signal Buy, Technical Warrant Caution (HGV)
- Wyndham Hotels (WH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Fintech Leader SoFi Poised To Hit More Highs With Triple-Digit Profit Growth
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Choice Hotels International: Check-In At A Discount (NYSE:CHH)
- JPMorgan initiates Wyndham Hotels stock with overweight rating
- Wyndham Hotels: Downgrade To Hold On A Worsened Demand Backdrop (NYSE:WH)
- Three California hotels file for bankruptcy, default
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Which Gaming And Lodging Stocks Are Exposed To International inbound Travel And China? - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Hyatt Hotels (NYSE:H)
- Hyatt Hotels Corporation: Decent Bud Needs Improvement To Justify The Upside (NYSE:H)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
Faixa diária
82.62 84.96
Faixa anual
76.66 113.08
- Fechamento anterior
- 84.73
- Open
- 84.30
- Bid
- 83.60
- Ask
- 83.90
- Low
- 82.62
- High
- 84.96
- Volume
- 2.726 K
- Mudança diária
- -1.33%
- Mudança mensal
- -2.45%
- Mudança de 6 meses
- -7.62%
- Mudança anual
- 6.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh