WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc

83.04 USD 0.56 (0.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WH hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.61 bis zu einem Hoch von 84.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wyndham Hotels & Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
82.61 84.21
Jahresspanne
76.66 113.08
Vorheriger Schlusskurs
83.60
Eröffnung
83.65
Bid
83.04
Ask
83.34
Tief
82.61
Hoch
84.21
Volumen
1.706 K
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
-3.10%
6-Monatsänderung
-8.24%
Jahresänderung
5.33%
