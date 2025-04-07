Währungen / WH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc
83.04 USD 0.56 (0.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WH hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.61 bis zu einem Hoch von 84.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wyndham Hotels & Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WH News
- Wyndham Hotels & Resorts declares $0.41 quarterly dividend
- A growing hotel trend could alienate guests
- Airbnb forecasts Q3 revenue above estimates; plans $6 billion share buyback
- Wyndham Hotels & Resorts: US RevPAR Has To Recover For WH To Have Upside
- InterContinental Hotels: Light On Assets, Heavy On Returns (NYSE:IHG)
- Hotels and casinos in Nevada, California keep going bankrupt
- Wyndham Posts 18 Percent EPS Gain in Q2
- Wyndham Hotels (WH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wyndham Hotels & Resorts soars 4.3% as Q2 earnings beat estimates
- Wyndham Q2 2025 slides: 4% room growth offsets RevPAR decline amid tech investments
- Wyndham Hotels earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Countdown to Wyndham (WH) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Hilton Grand Vacations: Valuation/Fundamentals Signal Buy, Technical Warrant Caution (HGV)
- Wyndham Hotels (WH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Fintech Leader SoFi Poised To Hit More Highs With Triple-Digit Profit Growth
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Choice Hotels International: Check-In At A Discount (NYSE:CHH)
- JPMorgan initiates Wyndham Hotels stock with overweight rating
- Wyndham Hotels: Downgrade To Hold On A Worsened Demand Backdrop (NYSE:WH)
- Three California hotels file for bankruptcy, default
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Which Gaming And Lodging Stocks Are Exposed To International inbound Travel And China? - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Hyatt Hotels (NYSE:H)
- Hyatt Hotels Corporation: Decent Bud Needs Improvement To Justify The Upside (NYSE:H)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
82.61 84.21
Jahresspanne
76.66 113.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.60
- Eröffnung
- 83.65
- Bid
- 83.04
- Ask
- 83.34
- Tief
- 82.61
- Hoch
- 84.21
- Volumen
- 1.706 K
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- -3.10%
- 6-Monatsänderung
- -8.24%
- Jahresänderung
- 5.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K