WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc
83.12 USD 0.08 (0.10%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WH 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.05이고 고가는 83.42이었습니다.
Wyndham Hotels & Resorts Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
82.05 83.42
년간 변동
76.66 113.08
- 이전 종가
- 83.04
- 시가
- 83.42
- Bid
- 83.12
- Ask
- 83.42
- 저가
- 82.05
- 고가
- 83.42
- 볼륨
- 1.660 K
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- -3.01%
- 6개월 변동
- -8.15%
- 년간 변동율
- 5.43%
