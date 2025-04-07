Валюты / WH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc
84.73 USD 0.59 (0.70%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WH за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.00, а максимальная — 84.99.
Следите за динамикой Wyndham Hotels & Resorts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WH
- Wyndham Hotels & Resorts declares $0.41 quarterly dividend
- A growing hotel trend could alienate guests
- Airbnb forecasts Q3 revenue above estimates; plans $6 billion share buyback
- Wyndham Hotels & Resorts: US RevPAR Has To Recover For WH To Have Upside
- InterContinental Hotels: Light On Assets, Heavy On Returns (NYSE:IHG)
- Hotels and casinos in Nevada, California keep going bankrupt
- Wyndham Posts 18 Percent EPS Gain in Q2
- Wyndham Hotels (WH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wyndham Hotels & Resorts soars 4.3% as Q2 earnings beat estimates
- Wyndham Q2 2025 slides: 4% room growth offsets RevPAR decline amid tech investments
- Wyndham Hotels earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Countdown to Wyndham (WH) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Hilton Grand Vacations: Valuation/Fundamentals Signal Buy, Technical Warrant Caution (HGV)
- Wyndham Hotels (WH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Fintech Leader SoFi Poised To Hit More Highs With Triple-Digit Profit Growth
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Choice Hotels International: Check-In At A Discount (NYSE:CHH)
- JPMorgan initiates Wyndham Hotels stock with overweight rating
- Wyndham Hotels: Downgrade To Hold On A Worsened Demand Backdrop (NYSE:WH)
- Three California hotels file for bankruptcy, default
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Which Gaming And Lodging Stocks Are Exposed To International inbound Travel And China? - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Hyatt Hotels (NYSE:H)
- Hyatt Hotels Corporation: Decent Bud Needs Improvement To Justify The Upside (NYSE:H)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
84.00 84.99
Годовой диапазон
76.66 113.08
- Предыдущее закрытие
- 84.14
- Open
- 84.36
- Bid
- 84.73
- Ask
- 85.03
- Low
- 84.00
- High
- 84.99
- Объем
- 1.249 K
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- -1.13%
- 6-месячное изменение
- -6.38%
- Годовое изменение
- 7.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.