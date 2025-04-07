КотировкиРазделы
WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc

84.73 USD 0.59 (0.70%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WH за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.00, а максимальная — 84.99.

Дневной диапазон
84.00 84.99
Годовой диапазон
76.66 113.08
Предыдущее закрытие
84.14
Open
84.36
Bid
84.73
Ask
85.03
Low
84.00
High
84.99
Объем
1.249 K
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
-1.13%
6-месячное изменение
-6.38%
Годовое изменение
7.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.