货币 / WH
WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc
84.41 USD 0.32 (0.38%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WH汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点83.87和高点84.96进行交易。
关注Wyndham Hotels & Resorts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
83.87 84.96
年范围
76.66 113.08
- 前一天收盘价
- 84.73
- 开盘价
- 84.30
- 卖价
- 84.41
- 买价
- 84.71
- 最低价
- 83.87
- 最高价
- 84.96
- 交易量
- 690
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- -1.51%
- 6个月变化
- -6.73%
- 年变化
- 7.06%
