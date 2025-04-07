Devises / WH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WH: Wyndham Hotels & Resorts Inc
83.12 USD 0.08 (0.10%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WH a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.05 et à un maximum de 83.42.
Suivez la dynamique Wyndham Hotels & Resorts Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WH Nouvelles
- Wyndham Hotels & Resorts declares $0.41 quarterly dividend
- A growing hotel trend could alienate guests
- Airbnb forecasts Q3 revenue above estimates; plans $6 billion share buyback
- Wyndham Hotels & Resorts: US RevPAR Has To Recover For WH To Have Upside
- InterContinental Hotels: Light On Assets, Heavy On Returns (NYSE:IHG)
- Hotels and casinos in Nevada, California keep going bankrupt
- Wyndham Posts 18 Percent EPS Gain in Q2
- Wyndham Hotels (WH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wyndham Hotels & Resorts soars 4.3% as Q2 earnings beat estimates
- Wyndham Q2 2025 slides: 4% room growth offsets RevPAR decline amid tech investments
- Wyndham Hotels earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Countdown to Wyndham (WH) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
- Hilton Grand Vacations: Valuation/Fundamentals Signal Buy, Technical Warrant Caution (HGV)
- Wyndham Hotels (WH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Fintech Leader SoFi Poised To Hit More Highs With Triple-Digit Profit Growth
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Choice Hotels International: Check-In At A Discount (NYSE:CHH)
- JPMorgan initiates Wyndham Hotels stock with overweight rating
- Wyndham Hotels: Downgrade To Hold On A Worsened Demand Backdrop (NYSE:WH)
- Three California hotels file for bankruptcy, default
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Which Gaming And Lodging Stocks Are Exposed To International inbound Travel And China? - Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), Hyatt Hotels (NYSE:H)
- Hyatt Hotels Corporation: Decent Bud Needs Improvement To Justify The Upside (NYSE:H)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
Range quotidien
82.05 83.42
Range Annuel
76.66 113.08
- Clôture Précédente
- 83.04
- Ouverture
- 83.42
- Bid
- 83.12
- Ask
- 83.42
- Plus Bas
- 82.05
- Plus Haut
- 83.42
- Volume
- 1.660 K
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- -3.01%
- Changement à 6 Mois
- -8.15%
- Changement Annuel
- 5.43%
20 septembre, samedi