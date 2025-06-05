Moedas / WBX
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.06 USD 0.05 (1.22%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WBX para hoje mudou para -1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.06 e o mais alto foi 4.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Wallbox N.V. Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.06 4.16
Faixa anual
0.23 6.60
- Fechamento anterior
- 4.11
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Low
- 4.06
- High
- 4.16
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -1.22%
- Mudança mensal
- 3.05%
- Mudança de 6 meses
- 1168.75%
- Mudança anual
- 235.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh