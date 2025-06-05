Divisas / WBX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.11 USD 0.04 (0.98%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WBX de hoy ha cambiado un 0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.10, mientras que el máximo ha alcanzado 4.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wallbox N.V. Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WBX News
- Wallbox instala 275 puntos de carga para vehículos eléctricos en el aeropuerto de Múnich
- Wallbox instala 275 puertos de carga para vehículos eléctricos en el aeropuerto de Múnich
- Wallbox deploys 275 EV charging ports at Munich Airport
- Wallbox regains NYSE compliance after share price recovery
- Earnings call transcript: Wallbox NV Q2 2025 revenue misses forecast, stock dips
- Wallbox launches virtual power plants in California and New York
- Liberty and Wallbox launch EV charger with offline payment capability
- Wallbox to implement 20-for-1 reverse stock split to meet NYSE requirements
- Wallbox and PowerGo Announce Collaboration to Deploy EV Charging Solutions Across Hotels in the Netherlands
- Wallbox to deploy DC fast chargers in Texas, Florida, Georgia
- Wallbox secures $15 million in fresh funding
Rango diario
4.10 4.14
Rango anual
0.23 6.60
- Cierres anteriores
- 4.07
- Open
- 4.13
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Low
- 4.10
- High
- 4.14
- Volumen
- 25
- Cambio diario
- 0.98%
- Cambio mensual
- 4.31%
- Cambio a 6 meses
- 1184.38%
- Cambio anual
- 239.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B