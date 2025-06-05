Devises / WBX
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.12 USD 0.06 (1.48%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WBX a changé de 1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.12 et à un maximum de 4.18.
Suivez la dynamique Wallbox N.V. Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Wallbox déploie 275 bornes de recharge pour véhicules électriques à l’aéroport de Munich
- Wallbox deploys 275 EV charging ports at Munich Airport
- Wallbox regains NYSE compliance after share price recovery
- Earnings call transcript: Wallbox NV Q2 2025 revenue misses forecast, stock dips
- Wallbox launches virtual power plants in California and New York
- Liberty and Wallbox launch EV charger with offline payment capability
- Wallbox to implement 20-for-1 reverse stock split to meet NYSE requirements
- Wallbox and PowerGo Announce Collaboration to Deploy EV Charging Solutions Across Hotels in the Netherlands
- Wallbox to deploy DC fast chargers in Texas, Florida, Georgia
- Wallbox secures $15 million in fresh funding
Range quotidien
4.12 4.18
Range Annuel
0.23 6.60
- Clôture Précédente
- 4.06
- Ouverture
- 4.18
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Plus Bas
- 4.12
- Plus Haut
- 4.18
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 1.48%
- Changement Mensuel
- 4.57%
- Changement à 6 Mois
- 1187.50%
- Changement Annuel
- 240.50%
20 septembre, samedi