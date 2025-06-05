Valute / WBX
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.12 USD 0.06 (1.48%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WBX ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.12 e ad un massimo di 4.18.
Segui le dinamiche di Wallbox N.V. Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WBX News
- Wallbox installa 275 punti di ricarica per veicoli elettrici all’aeroporto di Monaco
- Wallbox deploys 275 EV charging ports at Munich Airport
- Wallbox regains NYSE compliance after share price recovery
- Earnings call transcript: Wallbox NV Q2 2025 revenue misses forecast, stock dips
- Wallbox launches virtual power plants in California and New York
- Liberty and Wallbox launch EV charger with offline payment capability
- Wallbox to implement 20-for-1 reverse stock split to meet NYSE requirements
- Wallbox and PowerGo Announce Collaboration to Deploy EV Charging Solutions Across Hotels in the Netherlands
- Wallbox to deploy DC fast chargers in Texas, Florida, Georgia
- Wallbox secures $15 million in fresh funding
Intervallo Giornaliero
4.12 4.18
Intervallo Annuale
0.23 6.60
- Chiusura Precedente
- 4.06
- Apertura
- 4.18
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Minimo
- 4.12
- Massimo
- 4.18
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 1.48%
- Variazione Mensile
- 4.57%
- Variazione Semestrale
- 1187.50%
- Variazione Annuale
- 240.50%
21 settembre, domenica