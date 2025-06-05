QuotazioniSezioni
Valute / WBX
Tornare a Azioni

WBX: Wallbox N.V. Class A

4.12 USD 0.06 (1.48%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WBX ha avuto una variazione del 1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.12 e ad un massimo di 4.18.

Segui le dinamiche di Wallbox N.V. Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WBX News

Intervallo Giornaliero
4.12 4.18
Intervallo Annuale
0.23 6.60
Chiusura Precedente
4.06
Apertura
4.18
Bid
4.12
Ask
4.42
Minimo
4.12
Massimo
4.18
Volume
9
Variazione giornaliera
1.48%
Variazione Mensile
4.57%
Variazione Semestrale
1187.50%
Variazione Annuale
240.50%
21 settembre, domenica