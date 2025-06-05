货币 / WBX
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.12 USD 0.06 (1.48%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WBX汇率已更改1.48%。当日，交易品种以低点4.12和高点4.18进行交易。
关注Wallbox N.V. Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WBX新闻
- Wallbox在慕尼黑机场部署275个电动汽车充电端口
- Wallbox deploys 275 EV charging ports at Munich Airport
- Wallbox regains NYSE compliance after share price recovery
- Earnings call transcript: Wallbox NV Q2 2025 revenue misses forecast, stock dips
- Wallbox launches virtual power plants in California and New York
- Liberty and Wallbox launch EV charger with offline payment capability
- Wallbox to implement 20-for-1 reverse stock split to meet NYSE requirements
- Wallbox and PowerGo Announce Collaboration to Deploy EV Charging Solutions Across Hotels in the Netherlands
- Wallbox to deploy DC fast chargers in Texas, Florida, Georgia
- Wallbox secures $15 million in fresh funding
