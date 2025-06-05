Währungen / WBX
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.12 USD 0.06 (1.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WBX hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.12 bis zu einem Hoch von 4.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wallbox N.V. Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.12 4.18
Jahresspanne
0.23 6.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.06
- Eröffnung
- 4.18
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Tief
- 4.12
- Hoch
- 4.18
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 4.57%
- 6-Monatsänderung
- 1187.50%
- Jahresänderung
- 240.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K