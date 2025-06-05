통화 / WBX
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.12 USD 0.06 (1.48%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WBX 환율이 오늘 1.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.12이고 고가는 4.18이었습니다.
Wallbox N.V. Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
4.12 4.18
년간 변동
0.23 6.60
- 이전 종가
- 4.06
- 시가
- 4.18
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- 저가
- 4.12
- 고가
- 4.18
- 볼륨
- 9
- 일일 변동
- 1.48%
- 월 변동
- 4.57%
- 6개월 변동
- 1187.50%
- 년간 변동율
- 240.50%
20 9월, 토요일