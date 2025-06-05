КотировкиРазделы
Валюты / WBX
Назад в Рынок акций США

WBX: Wallbox N.V. Class A

4.12 USD 0.06 (1.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WBX за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.12, а максимальная — 4.18.

Следите за динамикой Wallbox N.V. Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WBX

Дневной диапазон
4.12 4.18
Годовой диапазон
0.23 6.60
Предыдущее закрытие
4.06
Open
4.18
Bid
4.12
Ask
4.42
Low
4.12
High
4.18
Объем
9
Дневное изменение
1.48%
Месячное изменение
4.57%
6-месячное изменение
1187.50%
Годовое изменение
240.50%
21 сентября, воскресенье