WBX: Wallbox N.V. Class A
4.12 USD 0.06 (1.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WBX за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.12, а максимальная — 4.18.
Следите за динамикой Wallbox N.V. Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.12 4.18
Годовой диапазон
0.23 6.60
- Предыдущее закрытие
- 4.06
- Open
- 4.18
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Low
- 4.12
- High
- 4.18
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- 4.57%
- 6-месячное изменение
- 1187.50%
- Годовое изменение
- 240.50%
21 сентября, воскресенье