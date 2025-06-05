通貨 / WBX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WBX: Wallbox N.V. Class A
4.06 USD 0.05 (1.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WBXの今日の為替レートは、-1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり4.06の安値と4.16の高値で取引されました。
Wallbox N.V. Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WBX News
- Wallbox、ミュンヘン空港に275基のEV充電ポートを設置
- Wallbox deploys 275 EV charging ports at Munich Airport
- Wallbox regains NYSE compliance after share price recovery
- Earnings call transcript: Wallbox NV Q2 2025 revenue misses forecast, stock dips
- Wallbox launches virtual power plants in California and New York
- Liberty and Wallbox launch EV charger with offline payment capability
- Wallbox to implement 20-for-1 reverse stock split to meet NYSE requirements
- Wallbox and PowerGo Announce Collaboration to Deploy EV Charging Solutions Across Hotels in the Netherlands
- Wallbox to deploy DC fast chargers in Texas, Florida, Georgia
- Wallbox secures $15 million in fresh funding
1日のレンジ
4.06 4.16
1年のレンジ
0.23 6.60
- 以前の終値
- 4.11
- 始値
- 4.16
- 買値
- 4.06
- 買値
- 4.36
- 安値
- 4.06
- 高値
- 4.16
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -1.22%
- 1ヶ月の変化
- 3.05%
- 6ヶ月の変化
- 1168.75%
- 1年の変化
- 235.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K