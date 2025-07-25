Moedas / WB
WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.35 USD 0.41 (3.21%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WB para hoje mudou para -3.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.32 e o mais alto foi 12.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Weibo Corporation - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.32 12.68
Faixa anual
7.10 12.92
- Fechamento anterior
- 12.76
- Open
- 12.62
- Bid
- 12.35
- Ask
- 12.65
- Low
- 12.32
- High
- 12.68
- Volume
- 1.065 K
- Mudança diária
- -3.21%
- Mudança mensal
- 9.10%
- Mudança de 6 meses
- 29.73%
- Mudança anual
- 21.56%
