WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.76 USD 0.17 (1.35%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WB de hoy ha cambiado un 1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.57, mientras que el máximo ha alcanzado 12.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Weibo Corporation - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
12.57 12.89
Rango anual
7.10 12.92
- Cierres anteriores
- 12.59
- Open
- 12.80
- Bid
- 12.76
- Ask
- 13.06
- Low
- 12.57
- High
- 12.89
- Volumen
- 3.278 K
- Cambio diario
- 1.35%
- Cambio mensual
- 12.72%
- Cambio a 6 meses
- 34.03%
- Cambio anual
- 25.59%
