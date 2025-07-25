Währungen / WB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.40 USD 0.36 (2.82%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WB hat sich für heute um -2.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.25 bis zu einem Hoch von 12.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Weibo Corporation - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WB News
- Weibo-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 12,5 USD
- Weibo stock hits 52-week high at 12.5 USD
- XPeng and Xiaomi Race Ahead with Robust August Deliveries - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Weibo Q2 2025 results beat expectations
- Tesla launches Model Y L in China, starts taking orders
- Tesla launches Model Y L in China from around $47,200
- Tesla Stock (TSLA) Motors as Musk Launches Chinese Rescue Mission With New Model Y - TipRanks.com
- Tesla to launch six-seater Model Y L in China soon
- Tesla says Model Y L ’coming soon’ in Chinese social media post
- Stock Market Rallies Amid Shifts Despite Hot Inflation; Amazon, CoreWeave In Focus: Weekly Review
- Weibo's Q2 Earnings Review: The AI Future Shines, But Q3 Looks Grim (NASDAQ:WB)
- Jefferies raises Weibo stock price target to $12.30 on solid earnings
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Weibo Corporation (WB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- July PPI/Core PPI Jumped Unexpectedly
- Economic Data at 3-Year Highs: PPI, Jobless Claims
- Weibo Corp earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Weibo shares jump 4% as Q2 results surpass analyst expectations
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BYD stock price target lowered to HK$133 by Bernstein SocGen on domestic pressures
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Tesla beats Chinese rivals in some driving assisted tests, say China state media, Bytedance
Tagesspanne
12.25 12.68
Jahresspanne
7.10 12.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.76
- Eröffnung
- 12.62
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Tief
- 12.25
- Hoch
- 12.68
- Volumen
- 3.354 K
- Tagesänderung
- -2.82%
- Monatsänderung
- 9.54%
- 6-Monatsänderung
- 30.25%
- Jahresänderung
- 22.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K